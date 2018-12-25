» هدم منزل عائلة الرئيس الجزائري بوتفليقة

25 ديسمبر 2018 - 12:00 م

هدمت السلطات المحلية بمدينة وجدة المغربية منزل عائلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في هذه المدينة الشرقية القريبة من الحدود الجزائرية، مشيرة إلى أن المنزل كان مهددًا بالسقوط، وقد سبق أن أنذرت السلطات المحلية بأنها ستقوم بهدم هذا البيت.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن المنزل العائلي لبوتفليقة ، الذي ولد فيه عام 1937، كان مهددا بالانهيار منذ عدة سنوات، وأن سلطات مدينة وجدة قامت بهدمه بشكل كامل.

وأوضحت أن عملية الهدم جاءت بعد إبلاغ السلطات الجزائرية بذلك، إذ قامت السلطات المحلية لمدينة وجدة بإبلاغ القنصل الجزائري بالوضع الكارثي الذي يوجد عليه المنزل، وأن هدمه هو الحل لتفادي سقوطه في أية لحظة، وقد حضر ممثلين عن القنصلية عملية هدم المنزل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المنزل مهجور منذ سنوات طويلة، حيث يقع في المدينة القديمة التي توجد بها الكثير من البنايات العتيقة، وأن انهياره المفاجئ كان سيتسبب في أضرار بالنسبة للجيران والمارة.

واضطرت السلطات المغربية إلى إبلاغ نظيرتها الجزائرية لأن ملكية المنزل تعود إلى عائلة الرئيس بوتفليقة، ولتفادي أي توتر قد يسبب الإقدام على هدم المنزل دون إخطار أصحاب البيت.