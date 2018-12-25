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إصابة 8 فلسطينيين في هجوم من المستوطنين وسط الخليل

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وكالات- الدويني فولي

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فلسطين

هجوم

اصابة

مستوطنين

وسط الخليل

أصيب ثمانية فلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين على مركز التحدي والصمود في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وهو الاعتداء الثاني للمستوطنين خلال الساعات الماضية.

وقال الناطق باسم تجمع شباب ضد الاستيطان محمد الزغير: إن إسعاف الهلال الأحمر بحسب ما ذكرته وكالة صفا الإخبارية نقل ستة مصابين إلى مستشفى عالية الحكومي، فيما تم علاج الآخرين في الموقع.

وأضاف: أنّ هجوم المستوطنين يأتي لليوم الثاني على المركز، بعد هجوم نفّذه المستوطنون، وهدموا خلاله أجزاء من مركز التحدي والصمود في تل الرميدة.

وأوضح الزغير، أنّ الهجوم هدفه منع نشطاء التجمع من بناء ما تم هدمه، لافتا إلى أنّه أثناء محاولة النشطاء الدفاع عن المركز نفذ المستوطنون الاعتداء بالضرب، تحت نظر جنود الاحتلال الذين وفروا الحماية لهم.

وقال: إنّ المستوطنين سرقوا وأتلفوا مواد البناء، لمنع أي عملية إعادة بناء لما هدمه المستوطنون، بما يؤشر إلى تنسيق مسبق بين المستوطنين وقوات الاحتلال التي قدمت الحماية للمستوطنين، مطالبًا بتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين من المستوطنين وجنود الاحتلال، الذي يمارسون الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.

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