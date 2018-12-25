مدحت شلبي يكشف لأول مرة سبب إغلاق قناة بيراميدز

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مدحت شلبي
مدحت شلبي

إيمان هاني

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أول تعليق لـ«مدحت شلبي» على قرار إيقافه

دي إم سي

مدحت شلبي

بيراميدز

كشف المعلق الرياضي مدحت شلبي، عن أسباب إغلاق قناة "بيراميدز" وإلغاء برنامجه الذي كان يقدمه على الفضائية.

وقال "شلبي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي"، إنه تم إيقاف برنامجه من قبل المجلس الأعلى للإعلام عقب لقائه مع رئيس نادي الزمالك، مشددًا على أن الشيخ تركي آل الشيخ، صاحب القناة، اتصل به هاتفيًا عقب القرار وأخبره أنه لا يقبل غلق برنامج له، وبالتالي قرر إغلاق القناة نهائيًا.

وتابع: "ربما يتم فتح القناة مجددًا وربما لا، لا أعلم ذلك، لكن ترك آل الشيخ تعامل معي بشكل جيد واصطحبني للتعليق على بعض مباريات الدوري السعودي خلال الفترة الماضية".

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