قتلى وجرحى فى هجوم انتحاري بـ"الخارجية الليبية"

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عرب وعالم

الحرب الأهلية في ليبيا
الحرب الأهلية في ليبيا

وكالات- الدويني فولي

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وزارة الخارجية

ليبيا

مسلح

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بتفجير انتحاري نفسه داخل مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس .

وأوضحت القناة أن الحصيلة المبدئية للتفجير أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلي أقرب المستشفيات.

ومن ناحية أخرى قالت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا، إن مسلحين هاجموا محطة فرعية في حقل الشرارة النفطي (جنوب)، مؤكدة أن الإنتاج لم يتأثر.
وأكدت شركة "أكاكوس" التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن المحطة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186) قد تعرضت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مكونة من 8 أفراد.

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