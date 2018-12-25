قتلى وجرحى فى هجوم انتحاري بـ"الخارجية الليبية"

25 ديسمبر 2018 - 10:30 ص

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بتفجير انتحاري نفسه داخل مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس .



وأوضحت القناة أن الحصيلة المبدئية للتفجير أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلي أقرب المستشفيات.





ومن ناحية أخرى قالت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا، إن مسلحين هاجموا محطة فرعية في حقل الشرارة النفطي (جنوب)، مؤكدة أن الإنتاج لم يتأثر.



