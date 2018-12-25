مستشار بن زايد: المسيحية في الإمارات منذ 14 قرنا

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الامارات

المسيحية

عبد الخالق عبد الله

السادس الميلادي

قال الدكتور عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن المسيحية توجد في الإمارات منذ القرون الأولي للميلاد.

وكتب في تدوينة له علي حاسابه في تويتر : " للعلم يعود وجود المسيحية في الإمارات إلى القرن السادس الميلادي ووضع حجر الأساس لأول كنيسة في الإمارات عام 1964".

جاء هذا في رده علي حساب حمد الكعبي :، والذي كتب في تويتر : "حجر الأساس لأول كنيسة في الإمارات وُضع العام 1964 في كورنيش أبوظبي، على أرض تبرعت بها الإمارة لبناء كنيسة «سانت جوزيف» الكاثوليكية، كما أن قصر الحصن شهد أول قداس في العام 1958".

كما وجه عبد الله تهنئة للمسيحيين بقدوم عيد الميلاد قائلا : " للمتابعين والأصدقاء الأعزاء من قوم النبي عيسى عليه السلام عيد ميلاد سعيد أعاده الله عليكم بالبهجة واليسر والمسرات".

وأوضح أن الإمارات أفضل وجهة للسياحة الدينية بوجود مساجد بتصاميم معمارية فريدة ومعابد تتوجه لـ 180 ثقافة وجالية تعيش جنبا إلى جنبا بتسامح وسلام".


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