عفيفى: السيسى متابع جيد لحالة المواطنين

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أشاد الدكتور صديق عفيفي، رئيس المجلس العربي للأخلاق والمواطنة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار الرياضة البدنية كمادة أساسية بالمدارس والجامعات ودعوته إلى نشر ممارسة ثقافة الرياضة وتحفيز الشباب والطلاب على المشاركة في المسابقات الرياضية مثل الجري والمشي حفاظًا على صحتهم.

وأضاف عفيفي أن هذا القرار جاء بناء على رؤية الرئيس وتنفيذ خطة للحفاظ على صحة المواطنين بعد أن تم المسح الطبى للمواطنين وتم الكشف على 11 مليون مواطن لديهم مشاكل صحية من أصل 17 مليون مواطن تم فحصهم.

وأكد عفيفي أن الرئيس بهذا القرار يثبت أنه على أرض الواقع متابع جيد لحالة المواطنين ويحاول بكل جهد رفع الكفاءة البدنية للشباب والطلاب، مضيفًا أن الطالب الرياضي أكثر قدرة على  الاستيعاب الذهنى من الطالب غير الرياضى.

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