» تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون"، بيانا بأسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.
وقائمة الأسعار كالتالي:
أسعار الحديد جاءت كالتالي:
اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم
وجه بحري وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12330 12450 12600
شركة حديد عز الدخيلة 12330 12450 12600
حديد المصريين المصريين 12350 12450 12600
شركة حديد بشاي بيشاي 12250 12350 12500
شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500
شركة حديد عطية عطية 12200 12300 12450
حديد مصر ستيل مصر ستيل 12250 12350 12500
شركة حديد الجارحي الجارحي 12250 12350 12500
شركة حديد المعادي المعادي 12200 12300 12450
شركة حديد السويس للصلب السويس 12250 12350 12500
مصنع سرحان للصلب سرحان 12100 12200 12350
مصنع قوطة للصلب قوطة 12150 12250 12400
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12250 12350 12500
شركة حديد المراكبي المراكبي 12200 12300 12450
شركة حديد العشري العشري 12250 12350 12500
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12100 12200 12350
شركة حديد عياد عياد 12250 12350 12500
شركة حديد الكومي الكومي 12200 12300 12450
شركة حديد حديدنا حديدنا 12200 12300 12450
شركة طنطا للصلب طنطا 12100 12200 12350
شركة حديد بيانكو بيانكو 12100 12200 12350
شركة حديد عنتر عنتر 12100 12200 12350
وبخصوص سعر طن الأسمنت اليوم، فسجل كالأتي:
الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 850 835 833
الشركة العربية للأسمنت النصر 820 813 813
أسمنت أسيوط المهندس 830 828 828
صناعات مواد البناء التعمير 820 818 818
أسمنت أسك المنيا أسيك 833 833 833
أسمنت أسك المنيا حورس 823 823 825
أسمنت النهضة الصخرة 820 820 820
أسمنت وادي النيل المصري 820 820 820
لافارج للأسمنت المخصوص 830 823 823
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 823 823 823
أسمنت العريش العسكري 838 838 838
أسمنت العريش العسكري بني سويف 838 835 835
أسمنت سيناء سيناء 820 820 835
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 830 825 825
السويس للأسمنت السويس 820 815 820
أسمنت بورتلاند طرة طرة 828 825 830
أسمنت حلوان حلوان 828 825 830
أسمنت شورى شورى 825 823 823
مصر بني سويف مصر بني سويف 860 855 860
أسمنت السويدي السويدي 853 835 835
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 825 825 825
مصر للأسمنت قنا المسلة 825 825 825
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