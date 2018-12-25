» إنبي يواصل استعداده لمواجهة بتروجت بالكأس

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يواصل إنبى استعداداته لمواجهة نظيره بتروجت، ضمن منافسات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر والمقرر لها مطلع يناير المقبل.  

وحرص مجلس إدارة إنبى على رصد مكافأة خاصة للفريق البترولي من أجل عبور بتروجت ومواصلة التقدم فى الكأس، بعدما كانت هناك مكافأة خاصة للفريق عن 3 مباريات فى الدورى وهم نجوم إف سى وبيراميدز والأهلى إلا أن التعادل مع النجوم وتأجيل مباراة الأهلى أدى إلى وجود تلك المكافأة التحفيزية ورصدها لمواجهة الكأس.


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