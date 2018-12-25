أسعار اليوم.. الطماطم 1,5 والبطاطس 3 جنيهات

25 ديسمبر 2018 - 09:56 ص

تفاوتت أسعار الخضراوات اليوم تبعًا للأسعار المتداولة في الأسواق.

فتراوحت الطماطم من 1.5 إلى 4.25 جنيه للكيلو، والكوسة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو، بينما سجل البصل 5 جنيهات للكيلو، والسبانخ 8 جنيهات للكيلو.

وسجل الثوم 12 جنيهًا للكيلو، والخيار 4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا الخضراء 10 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفلفل الرومي من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والجزر من 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وانخفض سعر الفلفل الألوان إلى 18 جنيهًا للكيلو.

وشهد الباذنجان ارتفاعًا فسجل 4 جنيهات للكيلو، وسجلت البامية 15 جنيها للكيلو، والبسلة 14 جنيها .