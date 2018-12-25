» تعرف على أسعار اللحوم اليوم

25 ديسمبر 2018 - 09:50 ص

تشهد أسعار اللحوم اليوم حالة من الثبات ويرجع ذلك إلى الركود في عملية الشراء.

فبلغ سعر كيلو الضأن 150 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي والبتلو نحو 160 جنيهًا، واللحم العجالي 120 جنيهًا، وكيلو اللحم الكندوز 150 جنيهًا، وسعر الجملي 125 جنيهًا، وسعر كيلو الكبدة البلدي 120 جنيهًا.

وبزيادة الطلب على اللحوم المستوردة، شهدت أسعارها ارتفاعًا طفيفًا، فسجل كيلو اللحم البرازيلي من 75 إلى 80 جنيهًا، وجاء سعر كيلو اللحم السودانى 75 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم الهندي 75 جنيهًا، بينما سعر كيلو اللحم الضأن المستورد وصل لنحو 75 جنيهًا، والكبدة المجمدة بـ40 جنيهًا.