» الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بتروجت

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الرياضة

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يواصل فريق الزمالك، استعداداته لمباراة بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبلة على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس. 

وكانت بعثة الفريق عادت من تشاد فجر أمس الإثنين عقب مواجهة القطن فى إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية وحسم التأهل الرسمى للدور المقبل.

ويستعيد الزمالك القوة الضاربة فى مباراة بتروجت المقبل بعودة جنش لحراسة المرمى وطارق حامد لوسط الملعب ومحمود حمدى الونش لقيادة الدفاع بينما سيخضع حمدى النقاز لكشوفات طبية لمعرفة إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمه عقب إصابته فى لقاء القطن فيما سيعود مصطفى فتحى للتشكيلة الأساسية للأبيض بعدما فضل السويسرى جروس إراحته خلال موقعة تشاد.

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