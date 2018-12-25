» بشرى تتصدر "تويتر" بأغنيتها الساخرة من محمد رمضان

25 ديسمبر 2018 - 09:01 ص

تصدرت الأغنية الجديدة التي أطلقتها المطربة "بشرى" موقع "تويتر" بعد أحاديث عن سخريتها من الفنان محمد رمضان.



وأصدرت "بشرى" أغنية جديدة بعنوان "كوبرا" ، أكد جميع من سمعها أنها تستهدف "رمضان" وهو الأمر الذي لم تنفيه بشرى عبر صفحتها بموقع "تويتر".



وتقول كلمات الأغنية:

لو فاكر نفسه انه لوحده جوا النادي

ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين ..

كل الكلام يا عيني قاله على الفاضي

ده محصلش رقم 70

هولا هولا هولا هوبا

ملك الغابة لدغته كوبرا ..

هولا هولا هولا هوبا

اسدك يابا هبشته قطة

لو دامت قبلك لغيرك ما كانت وصلت اليك..

لو ربك اداك محبة ليه تضيعها كدا باديك

بطل بقى شغل احداث .. عيب حتى ده انت ابن ناس

صدقني بقولها وخلاص ولا دايما ليا ولا ليك

يابني اللي معليك قادر وحده يخليك زى ما طلعت ينزل فيك

نصيحة مني بلاش الليله دي ماتعيشهاش آخر الحكاية متر في متر قماش ...

فكر في اللي يعليك دايما ناجح ويخليك محبوب اكتر وسط الناس

وانسى اللي حصلك زمان من ناس كانوا مش تمام كل كلامهم يحبط فيك

وافهمها وعقلها يا صاحبي دي لا دايما ليا ولا ليك



وحتى الآن لم يرد "رمضان" على الأغنية ، وإن كان كثير من جمهوره أبدوا انزعاجهم الشديد من الأغنية.



