» اكتشاف نبات جديد يتفح أبواب الأمل أمام مرضى السرطان

25 ديسمبر 2018 - 08:52 ص

سلط موقع "بي بي سي عربي" الضوء على مجموعة من النباتات المكتشفة حديثًا والتي قد يفتح أحدها الباب أمام الشفاء من السرطان.



ووفقا لبي بي سي، تتضمن القائمة، نوعا جديدا من النباتات آكلة الحشرات، وأنواعا جديدة غريبة من زهرة الأوركيد، بالإضافة إلى أنواع جديدة من النباتات التي تعرش، تحمل خصائص طبية فعالة لم تستخدم بعد.



العثور على عشبة في شلال

اكتشف البروفسور، أيي ليبيه، نبتة متسلقة استثنائية على صخور بالقرب من شلال في سيراليون غرب إفريقيا، وصنفت كفصيلة نباتية جديدة. وأطلق عليها اسم "ليبيه جرانديفلورا" تيمنا بمكتشفها البروفسور أيي ليبيه.



وقال ليبيه لبي بي بي سي: "إن لدى النبتة خصائص فريدة، لا تشبه أي نبتة أخرى في تلك السلالة النباتية، وهذا جعلني أدرك على الفور أنني صادفت شيئا فريدا واستثنائيا للغاية".



وصُنفت النبتة كنوع مهدد بالانقراض، إذ يرى العلماء أن المنطقة، حيث عثر عليها، يجري فيها الكثير من عمليات استخراج المعادن إضافة لمشروع الطاقة الكهرومائية، ما يرجح أنها قد تنقرض في غضون بضع سنوات.



ويقول البروفسور ليبيه "كل نبتة على كوكبنا مهمة جدا لبقائنا، وإذا لم نرع ونحافظ على النباتات ونسمح بأن تنقرض وتختفي فإن العالم سيخسر".



آكلة حشرات من جزيرة نائية

يوجد في العالم ما يزيد على 150 نوعا من النباتات آكلة الحشرات. لكن النبتة المكتشفة حديثا تعيش فقط في جزيرة صغيرة اسمها "جزيرة بياك" في "غينيا الجديدة"، واطلق عليها اسم "نيبينذس بياك". وتعد هذه النبتة مهددة بسبب السياحة في الجزيرة.



ويقول الدكتور، مارتين شيك عالم النباتات في الحدائق الملكية البريطانية، "تنتزع تلك النباتات من موطنها في البراري لكي تباع للسياح العابرين، وما لم تتخذ إجراءات جدية لحمايتها ستكون عرضة للانقراض".



ويضيف "واجبنا أن نحافظ على تلك النباتات لأجيال المستقبل".



وتملك آكلات الحشرات خصائص ترجح إمكانية استخدامها طبيا، والتي لم تستكشف بالشكل الكامل بعد.



زهرة قد تكون مضادة للسرطان

النبتة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "كينديا غانا"، تنتمي لنفس فصيلة نباتات حبوب البن. ولاحظ علماء الحدائق الملكية البريطانية في رحلة ميدانية أنها تنمو على منحدرات من الحجر الرملي بالقرب من بلدة كينديا في غينيا بغرب أفريقيا.



وتشير المواد المستخلصة منها إلى أن لديها خصائص دوائية، وربما مضادة للسرطان.



زهرة أوركيد من البراري

النبتة الجديدة من نوع أوركيد اطلق عليها اسم "بافيوديلوم بابيليو لاتيكوز" معرضة للانقراض بشكل خطر.



نبتة يام من جنوب إفريقيا

عُثر على نبتة "يام" ذات زهور أرجوانية في 6 مواقع في كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا.



وتصنف بأنها عرضة للانقراض.



نبتة من فيتنام

هذه النبتة المكتشفة حديثا، أطلق عليها اسم "أوركاريس تريبراكتيات"، شوهدت في رحلة استكشافية إلى شمال فيتنام، وبعد ذلك نمت في المملكة المتحدة.



شجرة من غينيا

هذه الشجرة الضخمة شوهدت لأول مرة في الغابات الاستوائية في غينيا غرب إفريقيا، وسميت تالبوتيللا تشيكي.



شجرة توابل برية

هذه الشجرة الجديدة أطلق عليها اسم "بيمنتا بيرسيليا" وهي من فصيلة نباتات التوابل.



نبات من بوليفيا

هذا النبات النادر ذا الزهرة البنفسجية، اكتشف في أحد وديان بوليفيا.