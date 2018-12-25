التحقيقات تكشف مفاجأة جديدة في إلقاء سيدة من الرابع بسبب خيانتها

25 ديسمبر 2018 - 08:43 ص

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة حوادث غرب القاهرة مفاجآت جديدة في قيام زوج بإلقاء زوجته من الدور الرابع بعد اعترافها بخيانته .



وقال "أحمد . أ" إنه تزوج من "شيماء س" قبل 7 سنوات وعاشا بشكل طبيعي لكنه لاحظ تغيرا في أسلوبها معه في الفترة الأخيرة مما جعله يتحدث معها لمعرفة أسباب هذا التغير ليتفاجأ بها تطلب الطلاق وتطالبه باستيعاب ما ستقوله جيدًا .



وأضاف: "قالت لي إنها تعرفت على أحد الجيران وأقامت معه علاقة غير شرعية لمدة 6 أشهر ، وحين حاولت إنهاء العلاقة فوجئت به صور لها مقطع فيديو لابتزازها وإجبارها على استمرار العلاقة بل وأجبرها أيضًا على ممارسة الرذيلة مع 3 من أصدقائه".



وأشار إلى أن الزوجة انهارت باكية وطلبت منه الطلاق ، فأجبرها على تسجيل مقطع فيديو تدلي فيه بتلك الاعترافات حتى لا تطالبه بنفقة أو بحضانة الأطفال.



وفي أعقاب الاعتراف لم يتمالك الزوج نفسه فاعتدى عليها بالضرب حتى خارت قواها ثم ألقاها من الدور الرابع وتم نقلها للمستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.





وكشفت معاينة النيابة أن المجني عليها أصيبت بكسور في مختلف أنحاء الجسم ونزيف بالرأس وكسور بالجمجمة.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.