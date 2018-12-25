القيعي يزف أخبارًا سارة لجماهير الأهلي عن "الصفقات"

أحمد عادل شعبان
زف المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالأهلي - أنباءً سارة لجماهير الأهلي عن المستقبل القريب للصفقات التي سيضمها النادي.
وقال "القيعي" حلال حديثه لقناة "الأهلي" الرسمية: "حتى الآن أتممنا ضم 3 صفقات ومازلنا سنضم آخرين".
وأضاف: "نجهز الآن لصفقات أخرى وإذا وفقنا الله في مسعانا فسيكون الأهلي جيدًا جدًا وشكله مختلف في يناير المقبل".
وأردف: "لن أقول أو ألمح لأي صفقة .. هذه مرحلة العمل وليس الكلام ، وحين ننهي أي صفقة نعلنها بشكل رسمي".
وتعاقد الأهلي حتى الآن مع محمود وحيد وجيرالدو دا كوستا ومحمد محمود وأصبح قاب قوسين أو أدنى من حمدي فتحي و محمود مرعي لاعب دجلة.
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