» سوري يخدع مصري ويستدرجه للزراعات ثم يغتصبه .. والسلطات تحقق

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشفت صحيفة الرأي الكويتية عن واقعة مؤسفة كان بطلها وافد سوري بعدما استغل طيبة عامل مصري مقيم بذات الدولة واستدرجه للزراعات ثم اغتصبه.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أحال رجال المباحث وافدا سوريا إلى النيابة العامة، لاتهامه باختطاف مصري، داخل سيارته إلى مزراع الصليبية وقام بهتك عرضه.

وفي التفاصيل، فإن المواطن المصري أثناء سيره في الشارع توقف إلى جانبه شخص يستقل سيارة دفع رباعي سوداء، وطلب منه الركوب معه لرغبته في منحه موادة غذائية عبارة عن عيش وزيت، وعندما وافق المجني عليه ودخل السيارة، اختطفه الجاني إلى مزراع الصليبية وقام بهتك عرضه.

وأضاف الصحيفة، أن المصري قام بتحرير محضر لدى الشرطة، وأدلى بمواصفات تفصيلية عن الجاني وسيارته، وبعد التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة، تمكنوا من رصده في مقهى بمنطقة الضجيج، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه.

وخلال التحقيقات أنكر السوري ارتكاب الواقعة، وتعرف عليه المصري الضحية في طابور العرض، الأمر الذي دفعه للإدلاء باعترفات تفصيلية عن الواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة جنائية متعلقة بالخطف وهتك العرض.

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