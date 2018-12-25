» أحمد الطيب: هذا ما فعلته في شوبير بعد خروج "الإبراشي" لفاصل

أحمد عادل شعبان
أكد المعلق الرياضي أحمد الطيب غضبه الشديد من رئيس نادي الزمالك ، قائلًا: "لم يساندني في أزمتي مع أحمد شوبير".
وقال "الطيب" خلال لقائه مع قناة "الحدث اليوم": "بعد الحلقة الشهيرة التي حاول شوبير الاعتداء علي فيها ببرنامج الأستاذ وائل الإبراشي ، اتصل بي رئيس نادي الزمالك ووعدني بالمساندة القانونية وبالفعل حررت محضرًا ضد شوبير لكن في النهاية لم تستمر الأمور مثلما توقعت وحصل شوبير على براءة".
وأضاف: "أنا غاضب من هذا الأمر لأنني لم أكن أنوي رفع قضية على أحمد شوبير ، فأنا أخذت حقي (تالت ومتلت) ".. فسأل الإعلامي أحمد جمال: "كيف أخذت حقك؟" .. فقال: "هناك مصورون وإخراج في البرنامج الذي تشاجرنا فيه وهم يستطيعون أن يشرحوا لك .. عايزني أقولك إني ضربته يعني؟ .. أنا أخدت حقي تالت ومتلت دفاعًا عن النفس".
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