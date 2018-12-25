شلبي يكشف عن الجملة الغاضبة التي قالها "آل الشيخ" قبل إغلاق بيراميدز

25 ديسمبر 2018 - 07:01 ص

كشف الإعلامي مدحت شلبي كواليس إغلاق قناة "بيراميدز" التي كان يعمل فيها قبل أشهر والتي يملكها المستشار تركي آل الشيخ.



وقال "شلبي" في لقاء مع برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "الأزمة بدأت حين دخل معي رئيس نادي الزمالك في مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة وقام بتوجيه كلام ضد النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب ، بعدها قرر المجلس الأعلى للإعلام وقف برنامجي (مساء بيراميدز) لمدة أسبوعين".



وأضاف: "وقتها المستشار تركي آل الشيخ كان في رحلة علاج بأمريكا ، واتصل وقال (مدحت شلبي برنامجه ميتوقفش) ثم بعدها قرر إغلاق القناة تماما".



واستدرك: "هناك أمور أخرى مثل أن القناة كان يجب أن تقوم بتوفيق أوضاعها وأمور من هذا القبيل ، فيبدو أن الرجل (زهق) وقرر إنهاء الأمر".



