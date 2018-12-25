إصابة 4 فلسطينيين في اعتداء لمستوطنين بالخليل

25 ديسمبر 2018 - 01:30 ص

أصيب 4 فلسطينيين، مساء الإثنين، إثر استهدافهم بالحجارة، على يد مستوطنين إسرائيليين، بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حسب مصادر متطابقة.



وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين هاجموا بالحجارة مركز "شباب ضد الاستيطان" (أهلي)، الواقع في البلدة القديمة بالخليل، ما أدى لوقوع الإصابات.



من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن "طواقمنا نقلت 4 مصابين من البلدة القديمة في الخليل بعد الاعتداء عليهم بالحجارة من قبل المستوطنين".



وأوضح أن الإصابات "طفيفة إلى متوسطة وتم نقل المصابين لمستشفى عالية (حكومي) في الخليل".



وتقع البلدة القديمة، وسط الخليل، التي تضم "المسجد الإبراهيمي"، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويعيش بالبلدة نحو 400 مستوطن، يحرسهم قرابة 1500جندي.



ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45%، وآخر باليهود بمساحة 55%، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 فلسطينيا مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.

