تركيا: جنودنا باقون في محيط إدلب السورية لهذا السبب

25 ديسمبر 2018 - 12:41 ص

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الإثنين، إن قوات بلاده ستواصل البقاء في محيط محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قالن، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بعد اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية.



وأشار قالن إلى أن لدى بلاده 12 نقطة مراقبة عسكرية في إدلب، مؤكدا أن "تركيا ستواصل تعزيزها العسكري هناك بموجب اتفاق سوتشي".



وأضاف: "سيواصل جنودنا البقاء في محيط إدلب وبذلك سيوفرون الأمن والاستقرار للمنطقة مع العناصر المحلية".

