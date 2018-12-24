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وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران

عرب وعالم

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران

المصريون ووكالات

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توفي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، آية الله سيد محمودهاشمي شاهرودي، مساء اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع مرض عضال عن عمر ناهز 70 عاما.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب شاهرودي، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وأعلن المكتب أنه سيعلن عن مراسم التشييع والتأبين في وقت لاحق.
يذكر أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا.

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