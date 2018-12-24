ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 373 قتيلا

24 ديسمبر 2018 - 10:50 م

تمكنت فرق الإنقاذ، التي تواصل جهودها للعثور على ناجين وضحايا جراء اجتياح أمواج مد عالية (تسونامي) سواحل مضيق سوندا الإندونيسي دون إنذار مساء السبت الماضي، من دخول مناطق كان قد تعذر الوصول إليها في السابق وسط ارتفاع في حصيلة الضحايا إلى 373 قتيلا.



وأعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين، بأن أكثر من 450ر1 شخصا لقوا حتفهم وأنه ما يزال 128 آخرين في عداد المفقودين.



وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، " بعض المناطق التي تعذر الوصول إليها بسبب حظر الدخول أصبحت متاحة الآن وتم نشر آليات ثقيلة، وهو ما ساهم بدوره في العثور على مزيد من الضحايا.



في الوقت نفسه، انخفض عدد النازحين بسبب ارتفاع موجات المد العالية من 000ر11 إلى 361ر5.



وأوضح نوجروهو " انخفاض أعداد النازحين مع عودة العديد منهم إلى منازلهم، مشيرا إلى أنهم انتقلوا إلى ملاجئ أمس بسبب شائعات عن وقوع تسونامي محتمل آخر".

