» "غنيم" يفجر مفاجأة مدوية عن الأطباء في مصر

25 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

أكد الدكتور محمد غنيم، جراح الكلي العالمي، تعقيبًا على وجود عجز في الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية، أن هناك عدد كبير من الأطباء يتخرج سنويًا، لكن تعليمهم مترهل، وتدريبهم محدود، ويتعرضوا لمواقف صعبة، فضلًا عن أن رواتبهم ضعيفة للغاية، موضحًا أن كثير من الأطباء يتركوا المهنة نهائيًا ويعملوا بمهن أخرى، أو يأخذوا معادلات ويسافروا للعمل بالدول العربية.



وأوضح "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أطباء العناية المركزة بحاجة لتدريب وتأهيل دائم، وهم سلعة ثمينة، ويفضلوا السفر للخارج.

وشدد "غنيم" على ضرورة أن يتم الإهتمام بتحسين جودة التعليم الجامعي للأطباء، وتأهيلهم وتدريبهم تدريب جيد، ومنحهم رواتب مقبولة ومجزية حتى يتم لحل ازمة عجز الأطباء.

