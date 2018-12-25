اندلاع حريق هائل بأحد مراكز الوادي الجديد

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حريق هائل في مخبز بأسيوط
حريق هائل في مخبز بأسيوط

المصريون ـ متابعات

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بالفيديو.. السيطرة على حريق جديد بإحدى قرى الوادي

اندلع حريق هائل في سيارة ربع نقل محملة ببراميل وقود أمام مستشفى الداخلة العام بمركز الداخلية في محافظة الوادى الجديد.
كان اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية، يفيد بنشوب حريق كبير في سيارة ربع نقل محملة براميل بنزين أمام مستشفى الداخلة العام.
اتضح من خلال المعاينة والتحريات أنه أثناء تخطي السائق أحد المطبات الصناعية، اشتعلت النيران في السيارة وتصاعدت ألسنة اللهب.
على الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجار السيطرة عليه بصعوبة حيث تم رفع حالة الطوارئ ووقف حركة المرور لحين الانتهاء من السيطرة على النيران.

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