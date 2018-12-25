اندلاع حريق هائل بأحد مراكز الوادي الجديد

25 ديسمبر 2018 - 12:08 ص

اندلع حريق هائل في سيارة ربع نقل محملة ببراميل وقود أمام مستشفى الداخلة العام بمركز الداخلية في محافظة الوادى الجديد.



كان اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية، يفيد بنشوب حريق كبير في سيارة ربع نقل محملة براميل بنزين أمام مستشفى الداخلة العام.



اتضح من خلال المعاينة والتحريات أنه أثناء تخطي السائق أحد المطبات الصناعية، اشتعلت النيران في السيارة وتصاعدت ألسنة اللهب.

