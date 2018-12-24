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إلى 29 قتيلا

ارتفاع حصيلة الهجوم المزدوج بالعاصمة كابل

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أفغانستان
أفغانستان

المصريون ووكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج، الذي استهدف، الإثنين، هيئة حكومية، قرب وزارة الأشغال العامة بالعاصمة كابل، إلى 29 قتيلا.
وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية إنّ الهجوم المستمر منذ نحو 8 ساعات في مبنى الهيئة الوطنية لذوي الإعاقات وأسر الشهداء "أسقط 29 قتيلا، أغلبهم من العاملين في المبنى"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وأضاف أن الهجوم أوقع أيضا "23 مصابا، بينهم 3 من رجل الشرطة".
وكانت آخر حصيلة معلنة للهجوم هي مقتل 25 شخصا، وإصابة أكثر من 20 أخرين.
وفي السياق، أوضح "دانيش" أن الشرطة قامت بإجلاء 375 من العاملين في المبنى الحكومي، على خلفية الهجوم ذاته.
وفي وقت سابق اليوم، أوضح نصرت رحيمي، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية أنّ "شرطي أفغاني لقى مصرعه إثر الهجوم".
وبدأ الهجوم عند الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (10: 30 ت.غ) عبر انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الأشغال العامة، ثم اقتحام مبنى الهيئة الوطنية لذوي الإعاقات وأسر الشهدا، حيث اشتبك مسلحون مع قوات الأمن.
بدورها، أعلنت الشرطة تطويق موقع الهجوم، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات.
ولم تكشف السلطات الأفغانية حتى الساعة (19: 46 ت.غ) عن العدد الكلي للمهاجمين، أو دوافعهم.
كما لم تعلن أية جهة حتى الساعة ذاتها (19: 46 ت.غ) مسؤوليتها عن الهجوم. -

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