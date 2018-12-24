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"ترويكا" السودان: قلقون من أعمال العنف خلال الاحتجاجات

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احتجاجات السودان
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أعربت دول الترويكا الخاصة بالسودان (الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا)، عن "قلقها" إزاء ما اسمته "أعمال العنف التي وقعت" خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وقالت الترويكا في بيان، الاثنين، إن لديها "تقارير موثوقة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل حكومة السودان تجاه المحتجين ما أدى إلى وفيات متعددة".
وشدد على حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي للتعبير عن "مظالمه" المشروعة، وفق البيان.

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