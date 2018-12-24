"هيكل": لا توجد أزمة بين البرلمان والحكومة

24 ديسمبر 2018 - 11:18 م

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أنه لا توجد أزمة بين البرلمان والحكومة بسبب غياب الوزراء عن حضور الجلسات كما يروج البعض.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن بعض الوزراء يرون أنه يمكن الاكتفاء بوزير واحد ممثل عن الحكومة وهو المستشار عمر مروان، معربا عن رفضه لمصطلح "سيستخدم البرلمان أدواته ضد الحكومة".



وأشار "هيكل" إلى أن الوزراء يجب أن يكونوا حاضرين جلسات البرلمان، مضيفا أن معدلات تغيير الوزراء أصبح أسرع من أي وقت وهو أمر له عيوبه ومميزاته.

