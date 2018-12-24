الأسباب الحقيقة وراء استقالة "الكلب المسعور"

24 ديسمبر 2018 - 11:07 م

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الأسباب الحقيقة وراء الاستقالة المفاجئة لوزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، من منصبه بعد انسحاب بلاده من سوريا.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يريد اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد ولكن وزير الدفاع رفض".



وأشار "موسى" إلى أن ترامب كان يريد أيضًا توجيه ضربة عسكرية لكوريا الشمالية ولكن وزير الدفاع الأمريكي رفض، كما كان يريد ضرب مواقع إيرانية في سوريا ولكن تم رفض طلبه أيضَا، ولذلك تخلص "ترامب" من وزير الدفاع.

