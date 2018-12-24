تعليق صادم لـ"أديب" على ورطة "صلاح" في ليفربول

24 ديسمبر 2018 - 10:40 م

علق الإعلامي عمرو أديب،على الأنباء المتداولة عن احتمال ضم نادي ليفربول والذي ينتمي له المصري محمد صلاح، لاعب إسرائيلي يلعب في النمسا.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إن وكالة رويترز استغلت الأنباء، وتسائلت كيف سيتعامل صلاح مع الأمر، منوها بأن اللاعب الذي يفكر النادي في ضمه من عرب 48.



وأضاف "أديب "هو أنتم عايزين صلاح يسيب النادي ويمشي.. ده مش الدوري المصري، بلاش الرومانسية دي"، كاشفا أن هذا اللاعب الإسرائيلي لعب مه محمود كهربا في سويسرا، و"محصلش حاجة، فبشويش وبلاش هبل".

