» الرئيس الأمريكي: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض

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عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شعوره بالأسف على نفسه في الخلاف مع الديمقراطيين بشأن تمويل بناء الجدار الأمني الفاصل على الحدود مع المكسيك، ما أدخل الحكومة في إغلاق جزئي.
وكتب ترامب في تغريدة نشرها اليوم الاثنين: «أنا وحيد تماما (مسكين) في البيت الأبيض في انتظار عودة الديمقراطيين لإبرام صفقة بشأن أمن الحدود الذي تمس الحاجة إليه».
وقال ترامب إن عدم رغبة الديمقراطيين في إبرام الصفقة سيصبح أكثر تكلفة للبلاد من تمويل بناء الجدار، واصفا عناد خصومه السياسيين بـ«الجنون».

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