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الجامعة العربية: أوضاع السودان شأن داخلي

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

المصريون ووكالات

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قال مسؤول بارز بالجامعة العربية، إن ما يحدث في السودان "شأن داخلي"، مشيرا إلى عدم وجود توافق حول عودة سوريا لمقعدها بالجامعة والمجمد منذ 2011.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بالقاهرة لاستعراض نشاطها خلال 2018، وفق وسائل إعلام محلية.
وحول الأوضاع في الداخل السوداني، أكد زكي، أن هذا شأن سوداني داخلي.
وتشهد السودان، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتي شملت حتى اليوم 13 ولاية من أصل 18.
وردا على احتمالات عودة سوريا إلي الجامعة العربية أشار زكي، بحسب المصادر ذاتها، إلى أنه حتى الآن لا يوجد مؤشرات على أن هناك تغييرا في موقف الجامعة العربية من مسألة عضوية سوريا.
وقال زكي إن المعطيات التي لدينا لا توحي بوجود تغيير في موضوع سوريا من حيث تجميد أنشطتها في الجامعة العربية، وإعادة عضويتها يحتاج لتوافق كافة الأعضاء.
وأضاف: "لكننا لا نصادر على أي تغيير في الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا تمت بدون تنسيق مع الجامعة العربية.
وفي 11 ديسمبر/ كانون أول 2018، وقبل نحو 3 أشهر من انعقاد القمة العربية، دعا البرلمان العربي الجامعة بإعادة سوريا لمقعدها الشاغر، بخلاف زيارة البشير لسوريا، التي كانت أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الثورة في 2011. -

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