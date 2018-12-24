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"البشير" يتعهد بإجراء اصلاحات اقتصادية

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تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين "بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين".
جاء ذلك عقب لقاء البشير بقيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وهذا أول تصريح للبشير منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، الأربعاء الماضي، والتي شملت حتى اليوم 14 ولاية من أصل 18.
وسقط خلال الاحتجاجات 8 قتلى بحسب السلطات، بينما تقول المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22، إضافة إلى عشرات الجرحى.
ودعا البشير المواطنين إلى "عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط".
وأشاد "بالجهود التنسيقية بين القوات النظامية"، مثمنا "جهود جهاز الأمن والمخابرات في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".
وامتدح "دور جهاز الأمن في إسناده للجهاز التنفيذي (الحكومة) في ضمان انسياب السلع والخدمات".
ووعد الرئيس السوداني خلال ذات اللقاء "بتنفيذ اجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي".
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن البشير تلقى خلال الاجتماع "تنويرا ضافيا بمجريات الأحداث وتداعياتها واطمأن على الإجراءات التي تم اتخاذها".
بدوره أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول صلاح قوش، "التفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى (البشير)".
وأضاف قوش خلال اللقاء نفسه أن "جهاز الأمن سيضطلع بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية مع الالتزام بالمعايير المهنية".
وأشار- بحسب الوكالة الرسمية- إلى "احترامهم لحق التعبير السلمي".
وحذر من "ترويع المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم والمساس بالممتلكات العامة"، واصفا ذلك بأنه "خط أحمر". -

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