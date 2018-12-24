عودة 150 عسكريًا روسيًا من سوريا إلى بلادهم

24 ديسمبر 2018 - 10:10 م

أعلن المركز الإعلامي "للمنطقة العسكرية المركزية الروسية"، الاثنين، عودة أكثر من 150 عسكريًا روسيًا إلى بلادهم من وحدة نظام الدفاع الجوي في سوريا.



وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي، أن أكثر من 150 عسكريًا عادوا على متن طائرة عسكرية من طراز "إيل-76"، وحطت بهم في مدينة نوفوسيبيرسك.



وأضاف البيان أن "عسكريي وحدة نظام الدفاع الجوي، نفذوا مهمة حماية الوحدات الروسية طوال 3 أشهر في سوريا".

