مصادرة 46 ألف عبوة أدوية علاج السرطان والكبد محظورة

24 ديسمبر 2018 - 09:22 م

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، وفى إطار جهود ضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى.

وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط 204 قضية، أبرزها القضايا : ضبط المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية، بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، لحيازته وتجميعه ( كمية قدرها 46،780 ألف عبوة وقرص أدوية لعلاج أمراض " السرطان – الكبد – الكلى – السكر " ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية ومحظور تداولها ) وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الصيادلة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ – بمحافظة كفرالشيخ، لحيازته وتجميعه ( كمية كبيرة من السلع الغذائية "عصائر، مياه غازية، بسكويت " بلغت 26،000 ألف عبوة، بدون بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج وغير صالحة للاستهلاك الآدمى) وفقًا لما قرره مفتش الأغذية المرافق للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما سقط في قبضة القوات، مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأقصر – بمحافظة الأقصر، لحيازته وتجميعه ( كمية كبيرة من السلع الغذائية "شاى" بلغت 10،560 ألف عبوة، مغشوشة ومقلدة ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت مباحث التموين، المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات كائنة بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، لإستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها ( 131،500 ألف لتر "سولار - بنزين 80" ) وبيعها في السوق السوداء وحيازته كمية قدرها ( 3،968 طن زيوت سيارات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.