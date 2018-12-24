القبص على سيدة قدمت كشف حساب "مزور" لسفارة للحصول على تأشيرة

24 ديسمبر 2018 - 09:10 م

فى إطار تكثيف الجهود الأمنية فى مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، لإدخال الغش والتدليس على القنصليات الأجنبية بالبلاد ،تم ضبط سيدة قدمت كشف حساب "مزور" منسوب لبنك ضمن أوراق مقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول على تأشيرة .

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام " أمانى م.ع " مواليد 1977، مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية - بإصطناع كشف حساب "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك بمبلغ ( 88,000 ثمانية وثمانية ألف جنيه مصرى ) وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية ، للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بحصولها على كشف الحساب المزور، المشار إليه من قبل مسئولى إحدى شركات السياحة، الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مقابل مبلغ مالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.