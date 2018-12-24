تفاصيل القمة العربية الأوروبية بالقاهرة

24 ديسمبر 2018 - 08:49 م

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية الأوروبية التي ستعقد بمصر يومي 24 و25 فبراير المقبل، هي بمثابة قمة تاريخية حيث أنها ستجمع لأول مرة بين قادة عرب وأوروبيين.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الإثنين، أن هذه القمة ستناقش عدد من القضايا الهامة.

وأوضح "زكي"، أن جدول الأعمال الخاص بتلك القمة لم ينتهي حتى الآن، حيث أنه جاري التشاور مع الجانب الأوروبي من أجل اختيار القضايا التي سيتم مناقشتها.