غادة والي: المجتمع يحتاج لقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة

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أكدت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يعكس مدى إصراره وعزمه على إعادة حقوقهم الضائعة منذ سنوات.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الإثنين، أن جميع الوزارات تتعاون وتتكاتف من أجل إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، متابعة "إننا في أشد الحاجة لقدراتهم" .

وأوضحت "والي"، أن دمج ذوي القدرات الخاصة داخل مؤسسات الدولة هو بمثابة تغيير لبوصلة المجتمع، لافتة إلى أن الاحتفالية تصادف معها صدور لائحة قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يمنحهم الكثير من الامتيازات.


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