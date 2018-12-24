  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:01 م
بحث متقدم
أرشيفية

هذه أسباب حظر النمسا شعار «رابعة»

محمد صلاح

ليفربول يضع «صلاح» في ورطة.. كيف سيخرج منها؟

أرشيفية

«الداخلية» قادرة على حماية احتفالات الأقباط وتجنب الأخطاء

كمال الهلباوي

الهلباوي يرد على اتهامه بـ«أخونة» المناهج السعودية

عمر البشير

«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

السيسي

«السيسي» لوزير الأوقاف:«كنت أتمنى تخش الجنة بأكتر من كده»

صحفي يضرم النار في نفسه

صحفي يضرم النار في نفسه بميدان عام

السيسي

بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

مجلس النواب

خطة برلمانية لاحتواء المختلين عقليا بالشوارع

الدين الخارجي

5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

غدا الحكم بإعادة محاكمة متهم باقتحام قسم مدينة نصر

قضايا وحوادث

براءة المتهمين بقضية أحداث تجمهر منطقة الطالبية
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا محاكمة المتهمين بالذكرى الثالثة للثورة

#

غدا محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

#

غدا الحكم علي متهم بأحداث الاتحادية

#

غدًا الحكم بإعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية مدينة نصر الثانية

تصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها  بإعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها  التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا النجم في الأهلي مقابل 15 مليون جنيه
» الكويت تعلن دعمها للسودان في أزمته
» نجاة حارس الزمالك من الموت
» «ترامب»: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا
» «الكاف» يكشف موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا
» «التضامن الاجتماعي» تضع شروطًا جديدة لاختيار الأم المثالية
» ارتفاع جديد بأسعار الذهب
» مطالبة بتأجيل مباراتي الإسماعيلي أمام الزمالك والمقاولون
» "التجارة الداخلية" يطرح 8 فرص استثمارية في 6 محافظات
» البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه
» «الداخلية» تكشف لغز مقتل كويتي

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين