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«الكاف» يكشف موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا

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"كاف" يحدد موعد سحب قرعة الكونفدرالية وأبطال أفريقيا

قرعة

دورى ابطال افريقيا

الكاف

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الـ28 من الشهر الجاري موعدا لسحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا .

 وجاء التأهل على الشكل التالي: الأهلي والإسماعيلي من مصر، الترجي والإفريقي من تونس، شباب الساورة وشباب قسنطينة من الجزائر، مازيمبي وفيتا كلوب من الكونغو، صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب إفريقيا، والوداد المغربي، وبلاتينيوم الزيمبابوي، ولوبي ستارز النيجيري، وسيمبا التنزاني، وأسيك ميموزا الإيفواري، وحورويا كوناكري الغيني .

تجدر الإشارة إلى أن الترجي التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا .


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