وزير النقل ينتدب رئيسا لموانئ البحر الأحمر

ابتسام تاج
قرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات انتداب اللواء بحري ايمن صالح للعمل رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر خلفا للواء مهندس هشام ابوسنة لبلوغه سن المعاش.
ومن جهة أخرى أصدر الوزير قرار بانتداب اللواءطارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة ميناء دمياط.
وتقدم وزارة النقل الشكر الى اللواء مهندس هشام ابوسنة على مجهوداته الكبيرة خلال الفترة السابقة في تطوير موانئ البحر الأحمر واسهاماته الواضحة في مجال النقل البحري وخدمة المجتمع المينائي.
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