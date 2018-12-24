بالفيديو.. السيسي يتسبب في بكاء ممثلة شهيرة

24 ديسمبر 2018 - 08:25 م

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمة لممثلة مصرية شهيرة، خلال احتفالية أقيمت اليوم الإثنين، فكانت سببا في بكائها .

وخلال احتفالية "قادرون باختلاف"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، أثنى السيسي على مجهودات الممثلة رجاء الجداوي، ولباقتها وأناقتها المعتادة .

وقال الرئيس المصري لرجاء الجداوي: "يا أستاذة رجاء أنا بشكرك جدا، ربنا يعطيك الصحة، ستظلي طول عمرك شيك وأنيقة جدا، ولا أقصد في الملابس فحسب، وإنما شيك في كل شيء"، لترد عليه باكية: "أنا أخدت أعلى وسام النهاردة ".

يذكر أن رجاء الجداوي، خالتها هي الفنانة الراحلة، تحية كاريوكا، وكانت تعمل كعارضة أزياء في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تحترف التمثيل، وتشارك في بطولة العديد من أشهر الأفلام والمسلسلات، منها "حنفي الأبهة" و"تيمور وشفيقة" و"للعدالة وجود كثيرة ".

يذكر أن احتفالية "قادرون باختلاف" من تنظيم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، تحت رعاية، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي .

وأقيمت الاحتفالية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة "المنارة ".