رئيس شعبة الأدوية يرشح نفسه لنقابة الصيادلة

24 ديسمبر 2018 - 08:19 م

قرر رئيس شعبة الادوية بالغرفة التجارية دكتور على عوف ترشيح نفسه على مقعد نقيب الصيادلة بعد الازمات التى تتعرض لها المهنة.

وياتى ذلك على خلفية المخالفات الواضحة فى نقابة الصيدلة وتولى امرها لنقيب موقوف كذا واعمال البلطجة التى يلجا اليها النقيب الموقوف وكان اخرها الاعتداء على الاعلاميين مما استوجب رد من نقابة الصحفيين واستجواب بمجلس النواب لوضع حد لما الت اليه الاوضاع بنقابة الصبادلة على يد الموقوف محيي عبيد.

وجاء ترشح على عوف من خلال بيان صحفى حصلت «المصريون» على نسخه منه هذا نصه: "نظرا لما تمر به مهنة الصيدلة من تخبط و التى أدت إلى انعكاس غير ايجابى على المهنة ونظرا لعدم وجود وضوح لمستقبل جيل من شباب الصيادلة منهم اولادى لذا فكان لزاما علينا أن نتحرك للحفاظ على مهنه عريقة وذو شان عالى لذا فقد قررت الترشح على منصب النقيب العام لصيادلة مصر ونسأل الله التوفيق والنجاح لتحقيق ما نتمناه من مستقبل واعد للمهنة".