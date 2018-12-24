«البشير» يخرج عن صمته ويوجه رسالة للمحتجين

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وكالات - خالد الشرقاوي

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تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين "بإجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين ".

جاء ذلك عقب لقاء البشير بقيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا) .

وهذا أول تصريح للبشير منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، الأربعاء الماضي، والتي شملت حتى اليوم 13 ولاية من أصل 18 .

ودعا البشير المواطنين إلى "عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط ".

وأشاد "بالجهود التنسيقية بين القوات النظامية"، مثمنا "جهود جهاز الأمن والمخابرات في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ".

وامتدح "دور جهاز الأمن في إسناده للجهاز التنفيذي (الحكومة) في ضمان انسياب السلع والخدمات".


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