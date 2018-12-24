«ترامب»: «الفيدرالي» هو المشكلة الوحيدة للاقتصاد الأمريكي

24 ديسمبر 2018 - 07:33 م

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادًا لاذعًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، متهما إياه بأنه المشكلة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي .

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر"،: "المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصادنا هي مجلس الاحتياطي الاتحادي..إنهم لا يشعرون بالسوق ".

وأضاف أنهم "لا يفهمون حروب التجارة الضرورية أو الدولار القوي.. يشبه الفيدرالي لاعب غولف قوي غير قادر على التسجيل لأنه لا يمتلك أي لمسة .. فهو لا يستطيع اللعب ".

وهاجم الرئيس الأمريكي، رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، بعد قرار الأخير رفع نسبة الفائدة ربع نقطة مئوية، الأربعاء الماضي .

وقال "الفيدرالي الأمريكي"، في بيان الأربعاء، إنه قرر رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية، إلى نطاق 2.25 – 2.5 بالمائة .

ووردت أنباء نقلتها (CNN) ، السبت، عن نية ترامب إقالة جيروم، نفاها لاحقا، لكنه حمّله المسؤولية عن خسائر بورصة نيويورك في الأيام الأخيرة، متهما المجلس بأنه "جن جنونه ".

وتراجع مؤشر داو جونز، الجمعة، بـ1.8 بالمائة عند الإغلاق، لتبلغ خسائره الأسبوعية 7 بالمائة، فيما خسر ناسداك 8.4 بالمائة، وهي الأسوأ أسبوعياً منذ نوفمبر 2008 .