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للنساء.. فوائد خفية للحمص

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حمص
حمص

وكالات - خالد الشرقاوي

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يحمي الحمص الذي يحتوي على البروتين والألياف من أمراض خطيرة مثل السرطان ويساعد في استقرار هرمون الأستروجين وهو هرمون الأنوثة ويؤثر بشكل مباشر على تطور الصفات الجنسية عند الإناث .

ويحتوي الحمص على مواد قادرة على الوقاية من سرطان الثدي، وكذلك على مواد تؤمن استقرار هرمون الأستروجين في الجسم خصوصا في فترة انقطاع الطمث، وهذا يجعله ذو أهمية كبيرة بالنسبة للنساء .

وينصح العلماء على تناول الحمص مرتين في الأسبوع، بكمية بحجم قبضة اليد، فهو يحتوي على حمض الفوليك الذي يعيق تشكل الخلايا السرطانية، وبعضهم يحتفظ بالماء الذي ينقع فيه الحمص، لمدة ليلة واحدة، وهذا لاعتقادهم وجود الفيتامينات فيه، وفي الحقيقة فهو يحتوي على مواد سامة ويجب التخلص من الماء وعدم استخدامها في الطهي .

ويشجع الأخصائيون النساء بالإكثار من تناول الحمص فهو يحل مشاكل الغثيان والدوار والصداع، ويعزز إفراز هرمون السعادة، ويحمي من الإصابة من الاكتئاب، وينظم الكولسترول ويفتح الأوعية الدموية ويحمي عضلة القلب ويقلل من أعراض التعب الدماغي والعقلي، ويقوي الذاكرة ويسهل القدرة على التعلم .

وذكرت دراسة أخرى حديثة، أن الرجال في منتصف العمر الذين يتناولون الكثير من الخضراوات والفاكهة، قد تقل احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة، بالمقارنة مع من لا يتناولون هذا النوع من الغذاء كثيرا .

وتقول دراسة إيرانية، أن النساء اللاتي يتناولن الكثير من الفاكهة والخضار قد تتراجع لديهن الأعراض الجسدية والنفسية المصاحبة لانقطاع الطمث، مقارنة بمن يتناولن الحلوى والدهون والأطعمة بين الوجبات .


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