باحث: الرئيس يقود ثورة المشروعات القومية في مصر

24 ديسمبر 2018 - 07:18 م

قال الدكتور محمد بغدادي، باحث دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن حجم المشروعات العامة قد ازداد وتضاعف خلال السنوات القليلة الماضية في مصر.

وأكد بغدادي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد واجه التحديات المختلفة بحزمة من مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري التي تجوب أنحاء الجمهورية، فضلا عن المشروعات الإنتاجية والتي كان آخرها مشروعات الصوب الزراعية. بخلاف المشروعات الصناعية العملاقة بمنطقة وإقليم القناة والأنفاق المختلفة.

وأشار بغدادي إلى أنه في القريب العاجل سيشعر المواطن المصري بحجم هذه الانجازات ونلمس بأنفسنا العائد من وراء هذه المشروعات العملاقة التي تؤكد أننا نقول للعالم نحن هنا دولة قوية ببنية أساسية فعالة تستطيع أيها المستثمر الداخلي والخارجي أن تستثمر في هذا البلد الذي يتمتع بالسلام والأمن، ولا أظن أن أحدا منا ينكر ما تحمله حملة 100 مليون صحة من العديد الدروس والتي منها خلو مصر من الفيروسات وقتل ما يصيب المصريين من أمراض وأوبئة.