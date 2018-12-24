24.4 % زيادة بأرباح "ماريديف" في 9 أشهر

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كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف" عن ارتفاع صافي ربح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 24.4%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية أنها سجلت صافي ربح بلغ 18.28 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 14.69 مليون دولار أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وقد تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها حيث سجلت 156.33 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 164.06 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت كذلك تكاليف النشاط حيث سجل 91.89 مليون دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 109.05 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017. وفي القوائم المستقلة تراجعت أرباح الشركة، حيث سجلت 1.04 مليون دولار خلال (يناير - سبتمبر 2018)، مقابل 4.25 مليون دولار أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي. 


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