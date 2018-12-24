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محفظة الـSMEs ببنك مصر ترتفع إلى 15 مليار جنيه

مال وأعمال

بنك مصر
بنك مصر

عصام الشربيني

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أعلن شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs ببنك مصر، أن محفظة القطاع ارتفعت بالبنك من 1.5 مليار جنيه في ديسمبر 2015 إلى 15 مليار جنيه في الوقت الحالي.
وأشار البحيري  في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم  امس  إلى أن البنك اعتمد على انتشاره الجغرافي لزيادة المحفظة حيث يمتلك أكثر من 600 فرع، وحول عملية اتخاذ القرار من المركزية إلى اللامركزية.
وأضاف أن الفروع لديها الصلاحية لمنح قروض حتى 1.5 مليون جنيه، كما سعى البنك من خلال مبادرة رواد النيل لتدشين مراكز لتأهيل الشباب ليصبحوا رواد أعمال.
وتابع: "نضخ شهريا نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 150 مليون جنيه في ديسمبر 2015، حيث يتقدم لنا 12 ألف قرض يمول القرض منهم المتوافقين مع الشروط الذين يصل عددهم نحو 7000 - 8000 قرض"


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