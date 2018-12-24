تقديم إقرارات "القيمة المضافة" إلكترونيًا من يناير المقبل

24 ديسمبر 2018 - 07:03 م



أكدت وزارة المالية أن الشركات ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام الجاري إلكترونيًا، وذلك عن طريق موقع المصلحة.



وأضاف عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن "خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة تعمل بأعلى كفاءة ممكنة، وتسهم في التيسير على ممولي الضرائب".



وقال البيان إنه باق أربعة أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب، حيث تواصل مأموريات الضرائب تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون.





