تعرف ماذا حدث في مكتب مورينيو بعد رحيله

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مانشستر يونايتد

ليفربول

الهزيمة

رحيله

جوزيه مورينيو

 كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن ما حدث في مكتب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، بعد صدور قرار إقالته الأسبوع الماضي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد صباح الثلاثاء الماضي إقالة جوزيه مورينيو من منصبه، قبل قرار سريع  بتعيين النرويجي أولي جونار سولشاير نجم الفريق السابق كمدير فني حتى نهاية الموسم.

وذكرت "ميرور" أن محادثة امتدت إلى 44 دقيقة جمعت المدير الفني البرتغالي مع إد وودوارد نائب المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، اتخذ بعدها الأخير قرارًا نهائيًا بإقالة مورينيو.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن مكتب مورينيو في مانشستر يونايتد تم إخلاؤه بعد خمس دقائق فقط من قرار رحيله، حيث تم جمع الصور والمتعلقات الخاصة به في صناديق خارج المكتب.

واتخذ قرار إقالة مورينيو بعد أقل من 48 ساعة من خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي الخسارة التي وضعت الفريق على بعد 19 نقطة من قمة ترتيب بريميرليج

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